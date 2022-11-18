Шевченко відмовився від посади віцепрезидента НОК України

Пов'язано це із присутністю в організації людей з ОПЗЖ, інформує ZN.ua.

Шевченко відмовився від посади віцепрезидента НОК України
Шевченко вчора отримав посаду у НОК
© УАФ

Колишній гравець та головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відмовився від посади віцепрезидента НОК України.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поряд з Україною та допомагати всім, чим можу заради нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку.

У той же час, я не можу залишитися у складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців. Мусимо бути гідними їх", – написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, новим головою НОК України було обрано Вадима Гутцайта, а Шевченко обійняв посаду віцепрезидента організації.

До складу НОК України також увійшли депутати забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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