УЕФА утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов с учетом ЧМ-2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации .

Даты проведения поединков будут отличаться от привычных из-за проведения чемпионата мира в Катаре, который начнется 21 ноября и завершится 18 декабря.

УЕФА будет проводить матчи группового этапа ЛЧ с 6 сентября по 2 ноября. Предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов начнется 21 июня, а плей-офф отбора завершится 24 августа.

Плей-офф ЛЧ начнется 14 февраля следующего года с матчей 1/16 финала. Финальный поединок турнира пройдет 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Напомним, в предстоящем розыгрыше ЛЧ с группового этапа выступление начнет донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо" стартует во втором раунде квалификации турнира.