УЕФА утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов с учетом ЧМ-2022

Групповой этап турнира пройдет в сжатые сроки.

УЕФА утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов с учетом ЧМ-2022
Групповой этап ЛЧ завершится уже в начале ноября
© uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь нового сезона Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Даты проведения поединков будут отличаться от привычных из-за проведения чемпионата мира в Катаре, который начнется 21 ноября и завершится 18 декабря.

УЕФА будет проводить матчи группового этапа ЛЧ с 6 сентября по 2 ноября. Предварительный раунд квалификации Лиги чемпионов начнется 21 июня, а плей-офф отбора завершится 24 августа.

Плей-офф ЛЧ начнется 14 февраля следующего года с матчей 1/16 финала. Финальный поединок турнира пройдет 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Напомним, в предстоящем розыгрыше ЛЧ с группового этапа выступление начнет донецкий "Шахтер". Киевское "Динамо" стартует во втором раунде квалификации турнира.


Данил Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Сборная Украины показала очень высокий уровень футбола - МалиновскийСборная Украины показала очень высокий уровень футбола - Малиновский
Победа над Шотландией очень много значит для нашей страны - ПетраковПобеда над Шотландией очень много значит для нашей страны - Петраков
А с кем играет РоSSия? Реакция фанатов на победу сборной Украины над ШотландиейА с кем играет РоSSия? Реакция фанатов на победу сборной Украины над Шотландией
Матч с Уэльсом будет финалом нашей жизни - ЗинченкоМатч с Уэльсом будет финалом нашей жизни - Зинченко
Легендарный футболист Пеле обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение в УкраинуЛегендарный футболист Пеле обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Как в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось полеКак в фильме ужасов: на матче Лиги наций провалилось поле
Украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в МароккоУкраинская легкоатлетка Магучих завоевала золото этапа Бриллиантовой лиги в Марокко
Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022
ФИФА убрала из промо ЧМ-2022 все упоминания РоSSииФИФА убрала из промо ЧМ-2022 все упоминания РоSSии
Украина прошла Шотландию в плей-офф квалификации на ЧМ-2022Украина прошла Шотландию в плей-офф квалификации на ЧМ-2022
Украинский футболист отпраздновал завершение сезона на вечеринке в МосквеУкраинский футболист отпраздновал завершение сезона на вечеринке в Москве
Семь динамовцев вошли в символическую сборную незавершенного сезона УПЛ по версии CIESСемь динамовцев вошли в символическую сборную незавершенного сезона УПЛ по версии CIES
"Таких больше нет": Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов"Таких больше нет": Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов
Болельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетамиБолельщики перелезали через забор и пытались попасть на финал Лиги чемпионов с фальшивыми билетами
Вратарь "Реала" стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионовВратарь "Реала" стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости