В УАФ вважають незаконним можливе проведення позачергового конгресу з виборами нового президента

Українська асоціація футболу (УАФ) прокоментувала можливість проведення позачергового конгресу 20 грудня, на якому може бути обрано нового президента організації.

В асоціації зазначили , що проведення конгресів "регулюється статутними нормами УАФ, які відповідають вимогам ФІФА та УЄФА". Проведення конгресу 20 грудня стане порушенням Статуту УАФ, а всі його рішення будуть нелегітимними.

Для розгляду питання було створено робочу групу, яка провела засідання у Будинку футболу 7 грудня.

"Під час засідання ми розглянули та проаналізували протоколи щодо пропозиції скликання позачергового конгресу, що вже надійшли до УАФ. Також були розглянуті протоколи, що ще не прийшли в УАФ, але були оприлюднені в засобах масової інформації.

По тих протоколах, що мають ознаки невідповідностей Статуту УАФ та статутам відповідних членів, ми вирішили направити запити до регіональних асоціацій із проханням надати пояснення щодо цих фактів.

Щодо окремих протоколів, в яких є ознаки грубих порушень статутних норм, ми будемо передавати інформацію до Адміністрації УАФ із пропозицією подальшого розгляду їх Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ.

Крім того, ми вирішили звернутися до відповідних обласних органів влади. Будемо просити прокоментувати наявну інформацію про можливий вплив представників органів державної влади на рішення окремих регіональних асоціацій футболу щодо скликання позачергового конгресу УАФ.

Щоб не допустити порушень нашого статуту, а також статутів ФІФА та УЄФА, ми перебуваємо на постійному зв’язку з представниками цих організацій", – заявив перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем'яненко.