Український ексчемпіон світу з боксу за день до бою отримав нового суперника

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) за день до бою отримав нового суперника.

Спочатку суперником українця мав стати аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО), проте сьогодні, 10 лютого, на боксерському порталі Boxrec повідомили про те, що Гвоздик проведе бій із мексиканцем Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО).

Бій відбудеться 11 лютого у місті Помона, США , у рамках шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.

Свій минулий бій Гвоздик провів у жовтні 2019 року проти росіянина Артура Бетербієва та програв технічним нокаутом у десятому раунді. Це була перша поразка у кар'єрі українця за 17 перемог (14 – нокаутом). У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.