Український ексчемпіон світу з боксу за день до бою отримав нового суперника

В українця відбулася заміна боксера.

Український ексчемпіон світу з боксу за день до бою отримав нового суперника
Бій пройде в США
© Top Rank

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) за день до бою отримав нового суперника.

Спочатку суперником українця мав стати аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО), проте сьогодні, 10 лютого, на боксерському порталі Boxrec повідомили про те, що Гвоздик проведе бій із мексиканцем Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО).

Бій відбудеться 11 лютого у місті Помона, США, у рамках шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Олександр Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а у 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC.

Свій минулий бій Гвоздик провів у жовтні 2019 року проти росіянина Артура Бетербієва та програв технічним нокаутом у десятому раунді. Це була перша поразка у кар'єрі українця за 17 перемог (14 – нокаутом). У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-лігиФутболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги
"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині
Ярмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти РосіїВідомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії
У Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спортуУ Росії забрали чемпіонат світу-2025 з водних видів спорту
Український футболіст "Марселя" Маліновський забив ПСЖУкраїнський футболіст "Марселя" Маліновський забив ПСЖ
"Реал" з українцем Луніним у складі вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу"Реал" з українцем Луніним у складі вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу
Збірна США пропустить чоловічий та жіночий ЧС з боксу через проросійську позицію IBAЗбірна США пропустить чоловічий та жіночий ЧС з боксу через проросійську позицію IBA
Україна потрапила до топ-10 у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлонуУкраїна потрапила до топ-10 у стартовій гонці чемпіонату світу з біатлону
Український "Будівельник" вийшов до чвертьфіналу баскетбольного Кубка Європи ФІБАУкраїнський "Будівельник" вийшов до чвертьфіналу баскетбольного Кубка Європи ФІБА
Чемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змаганьЧемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змагань
Український фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світуУкраїнський фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу
Відомий український бодібілдер загинув на війні проти РосіїВідомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости