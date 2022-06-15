УЕФА хочет создать новый клубный турнир – СМИ

Организация продолжает реформировать футбольные соревнования, информирует ZN.ua.

УЕФА хочет создать новый клубный турнир – СМИ
Турнир может пройти в США
© uefa.com

УЕФА хочет создать новый турнир, который будет предшествовать групповому турниру Лиги чемпионов.

По информации L’Equipe, в этом соревновании будет 4 участника. Кроме победителя ЛЧ там, вероятно, будет играть победитель регулярного чемпионата ЛЧ.

Пока неизвестно, как будут определены другие две команды. Турнир должен пройти в формате "Финала четырех". Скорее всего, он будет проходить в США.

При этом в организации не намерены отказываться от Суперкубка УЕФА. Планируется, что в нем сыграют победители Лиги Европы и Лиги конференций. Изменения запланированы на 2024 год.

Отметим, что именно в 2024 году изменится формат еврокубков. В частности, в Лиге чемпионов больше не будет группового турнира – участники плей-офф будут определяться по итогам регулярного чемпионата – 36 команд, 8 матчей по швейцарской системе.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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