УЕФА хочет создать новый клубный турнир – СМИ
Организация продолжает реформировать футбольные соревнования, информирует
УЕФА хочет создать новый турнир, который будет предшествовать групповому турниру Лиги чемпионов.
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Пока неизвестно, как будут определены другие две команды. Турнир должен пройти в формате "Финала четырех". Скорее всего, он будет проходить в США.
При этом в организации не намерены отказываться от Суперкубка УЕФА. Планируется, что в нем сыграют победители Лиги Европы и Лиги конференций. Изменения запланированы на 2024 год.
Отметим, что именно в 2024 году изменится формат еврокубков. В частности, в Лиге чемпионов больше не будет группового турнира – участники плей-офф будут определяться по итогам регулярного чемпионата – 36 команд, 8 матчей по швейцарской системе.