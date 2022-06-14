Легионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной аренды

Бразильский футболист Витиньо не хочет возвращаться в киевское "Динамо" из аренды в "Атлетико Паранаэнсе", сообщает журналистка Моника Вилела.

По информации источника, 23-летний вингер настроен продолжить выступать за бразильский клуб, однако не уточняется, готово ли "Динамо" продолжить арендное соглашение футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что подписать Витиньо хочет греческий "Панатинаикос", но сделке могут помешать финансовые условия, которые выдвигает "Динамо".

Витиньо перешел в "Динамо" прошлым летом за сумму порядка 6 миллионов евро из "Атлетико Паранаэнсе". В апреле киевляне отдали бразильца в аренду до конца сезона его бывшему клубу из-за военного вторжения РоSSии в Украину и остановки чемпионата.

В первом круге минувшего сезона УПЛ вингер провел 8 матчей и забил 3 гола.