Украинский гимнаст Радивилов завоевал золото на престижном турнире в Хорватии

Украинский гимнаст Игорь Радивилов одержал победу на этапе Кубка мирового вызова в хорватском Осиеке.

Радивилов вышел в финал опорного прыжка, где показал лучший средний результат по итогам двух попыток - 14,866 балла. В топ-3 вошли бразилец Кайо Соуза (14,616) и представитель Турции Адем Асил (14,483).

Стоит отметить, что украинский гимнаст также выступит в финале упражнений на кольцах.

Игорь Радивилов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, а также многократным призером чемпионатов мира и Европы.