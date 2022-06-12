Украинский гимнаст Радивилов завоевал золото на престижном турнире в Хорватии

Украинец победил на этапе Кубка мирового вызова.

Украинский гимнаст Радивилов завоевал золото на престижном турнире в Хорватии
Радивилов стал лучшим в опорном прыжке
© Украинская Правда

Украинский гимнаст Игорь Радивилов одержал победу на этапе Кубка мирового вызова в хорватском Осиеке.

Радивилов вышел в финал опорного прыжка, где показал лучший средний результат по итогам двух попыток - 14,866 балла. В топ-3 вошли бразилец Кайо Соуза (14,616) и представитель Турции Адем Асил (14,483).

Стоит отметить, что украинский гимнаст также выступит в финале упражнений на кольцах.

Игорь Радивилов является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, а также многократным призером чемпионатов мира и Европы.


Данил Слесь, ZN.ua





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