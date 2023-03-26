Україна здобула історичне золото на чемпіонаті Європи з карате

Збірна України з карате вперше в історії виграла золото у командних змаганнях з куміте на чемпіонаті Європи в Іспанії.

У фіналі українці Станіслав Горуна, Валерій Чеботар, Різван Талібов, Андрій Заплитний, Андрій Торошанко, Валерій Сонних та Костянтин Цимбал виграли у збірної Франції – 3:2.

Куміте - поняття японських бойових мистецтв, що включає всі різновиди бою на татамі, є одним з основних розділів сучасного карате, поряд з ката і кіхон.

Зазначимо, що це п'ята медаль України у чоловічому командному куміте на чемпіонатах Європи. Раніше українці здобули бронзові медалі у 2017, 2018, 2021 та 2022 роках.

На нинішньому чемпіонаті Європи це вже четверта нагорода для України – золоті медалі виграли Андрій Заплитний та Анжеліка Терлюга, а срібло в активі Аніти Серьогіної.