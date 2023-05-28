Українка Лузан здобула золото Кубка світу з веслування

Спортсменка перемогла на дистанції 200 метрів у Польщі.

Українська каноїстка Людмила Лузан стала переможницею етапу Кубка світу з веслування на каное, який стартував у польському місті Познань, інформує ZN.ua.

Українка Лузан здобула золото Кубка світу з веслування
Людмила Лузан
© Федерація каное України / Facebook

26-річна спортсменка проводила свій перший міжнародний старт у новому сезоні та стала чемпіонкою на дистанції 200 метрів з результатом 47,65 секунди. Вона випередила двох представниць Китаю – Лін Венхун (47,98) та Чанвен Шуай (48,31).

Для Лузан це перше золото Кубка світу у кар'єрі на дистанції 200 метрів серед одиночок. Варто зазначити, що це єдина олімпійська дистанція у жінок на каное-одиночках.

Українська каноїстка Людмила Лузан є володаркою срібла та бронзи Олімпіади у Токіо.


Данило Слесь, ZN.ua





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