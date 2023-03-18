"Будівельник" завоював історичне золото баскетбольної Суперліги

Баскетбольний клуб "Будівельник" здобув перемогу у сезоні 2022/23 Суперліги України.

Сьогодні, 17 березня, київський клуб на старті домашнього бабла здобув перемогу над командою "Черкаські Мавпи", а поразка "Київ-Баскету" від клубу "Політехніка-Галичина" зробила чемпіонство "Будівельника" достроковим.

"Будівельник" здобув 25 перемог у сезоні за сім турів до кінця чемпіонату.

Зазначимо, що 25 перемог – це другий в історії результат у чемпіонатах України. Стільки ж на старті чемпіонату було у "Прометея", який після цього програв "Харківським Соколам".

Єдиною командою в історії Суперліги, яка пройшла сезон без поразок, є "Хімік", який у сезоні 2014/15 виграв усі 30 матчів регулярного чемпіонату.

Цей чемпіонський титул став для "Будівельника" одинадцятим в історії чемпіонатів України та першим після сезону 2016/17. Це рекордний показник із виграних титулів саме чемпіона Суперліги. Друге місце посідає маріупольський "Азовмаш" – 7 нагород.