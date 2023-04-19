Україна виграла перше за десять років золото чоловічого чемпіонату Європи з вільної боротьби

Українець здобув історичну перемогу.

Українець Василь Михайлов виборов золото чемпіонату Європи з вільної боротьби, який проходить у хорватському Загребі, інформує ZN.ua.

Україна виграла перше за десять років золото чоловічого чемпіонату Європи з вільної боротьби
Михайлов став чемпіоном Європи
© Спорт.ua

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 79 кг 27-річний Михайлов переміг чинного чемпіона Європи Георгіса Кугіумцідіса з Греції - 3:1.

Це перше золото Василя Михайлова у кар'єрі. У 2020 році він завоював бронзову медаль ЧЄ-2020 у Римі.

Зазначимо, що це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні десять років. У 2013 році борець Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

Також у Хорватії ще дві бронзи виграли українці Ерік Арушанян та Ігор Никифорук.

Чемпіонат Європи-2023 з боротьби у Загребі проходить з 17 по 23 квітня. Україна представлена у всіх 30 дисциплінах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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