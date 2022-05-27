Объявлен окончательный состав сборной Украины по биатлону на новый сезон Кубка мира

В командах заявлено по шесть спортсменов.

Объявлен окончательный состав сборной Украины по биатлону на новый сезон Кубка мира
Сезон стартует в Контиолахти в конце ноября
© biathlon.com.ua

Стал известен основной состав мужской и женской сборной Украины по биатлону на новый сезон Кубка мира.

Женская и мужская сборные Украины по биатлону с 29 мая планируют приступить к подготовке к новому сезону. Работать спортсмены будут во Львовской области.

Составы основных команд:

Мужчины: Пидручный, Прима, Дудченко, Цымбал, Лесюк, Насыко.

Девушки: Джима, Билосюк, Меркушина, Петренко, Блашко, Кривонос.

Напомним, что в минувшем сезоне Кубка мира по биатлону в активе Украины всего одна бронзовая медаль, которую в сингл-миксте в Оберхофе завоевали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Также сборная Украины по биатлону без медалей завершила свои выступления на Олимпиаде-2022.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболуБельгийские власти отказались проводить матч сборной Украины по футболу
Свитолина потеряет статус первой ракетки УкраиныСвитолина потеряет статус первой ракетки Украины
ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из РоSSии и БеларусиATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из РоSSии и Беларуси
Украинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан ГарросУкраинские теннисистки неудачно стартовали на Ролан Гаррос
"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов"Шахтер" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Футболист сборной Украины рассказал о жизни родственников в оккупированном ХерсонеФутболист сборной Украины рассказал о жизни родственников в оккупированном Херсоне
Сборная Украины провела двустороннюю игру перед матчем с ШотландиейСборная Украины провела двустороннюю игру перед матчем с Шотландией
Тренер сборной Украины по волейболу решил заступиться за игроков, которые играли в РоSSииТренер сборной Украины по волейболу решил заступиться за игроков, которые играли в РоSSии
Не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФАНе уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФА
Болельщики "Эвертона" признали гол украинца Миколенко лучшим в сезонеБолельщики "Эвертона" признали гол украинца Миколенко лучшим в сезоне
Футболисты из АПЛ присоединились к сборной Украины для подготовки к матчу с ШотландиейФутболисты из АПЛ присоединились к сборной Украины для подготовки к матчу с Шотландией
Нападающий сборной Украины согласовал контракт с итальянским клубом - СМИНападающий сборной Украины согласовал контракт с итальянским клубом - СМИ
Свитолина потеряет статус первой ракетки УкраиныСвитолина потеряет статус первой ракетки Украины
У сборной Украины больше не будет товарищеских матчей перед встречей с ШотландиейУ сборной Украины больше не будет товарищеских матчей перед встречей с Шотландией
Шотландия объявила список футболистов на матч против УкраиныШотландия объявила список футболистов на матч против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости