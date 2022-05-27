Объявлен окончательный состав сборной Украины по биатлону на новый сезон Кубка мира

Стал известен основной состав мужской и женской сборной Украины по биатлону на новый сезон Кубка мира.

Женская и мужская сборные Украины по биатлону с 29 мая планируют приступить к подготовке к новому сезону. Работать спортсмены будут во Львовской области.

Составы основных команд:

Мужчины: Пидручный, Прима, Дудченко, Цымбал, Лесюк, Насыко.

Девушки: Джима, Билосюк, Меркушина, Петренко, Блашко, Кривонос.

Напомним, что в минувшем сезоне Кубка мира по биатлону в активе Украины всего одна бронзовая медаль, которую в сингл-миксте в Оберхофе завоевали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Также сборная Украины по биатлону без медалей завершила свои выступления на Олимпиаде-2022.