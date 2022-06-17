Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо

РоSSийских спортсменов допустили к соревнованиям.

Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
Турнир пройдет в Монголии
© НОК Украины

Глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк заявил о том, что национальная команда не поедет на турнир Большого шлема в Монголию из-за того, что Международная федерация дзюдо разрешила участвовать в соревнованиях роSSийским и белорусским спортсменам под нейтральным флагом.

"Вопреки рекомендации Международного олимпийского комитета и мартовскому решению IJF об отстранении роSSийских и белорусских спортсменов от всех стартов, сейчас все переиграли. Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше — если роSSийских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Новых заявлений не будет", — написал Кошляк в социальных сетях.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

2 марта Международная федерация дзюдо объявила о том, что роSSийские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом организации. 14 марта пресс-служба Федерации дзюдо РоSSии сообщила, что роSSийские дзюдоисты приостановили выступления в соревнованиях под эгидой IJF и Европейского союза дзюдо.

11 июня стало известно, что роSSийские спортсмены зарегистрировались для участия в турнире Большого шлема по дзюдо в Улан-Баторе, они выступят в нейтральном статусе.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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