У заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФ

Вони становлять практично всю заявку.

У заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФ, повідомляє Tribuna.com, інформує ZN.ua.

У заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФ
Турнір пройде у Катарі
© Фото из открытых источников

Зокрема до заявки увійшли: Абрек Нагучов (ЗС РФ), Михайло Ігольников (прапорник ЗС РФ), Ніяз Ільясов (старший лейтенант ЗС РФ), Тамерлан Башаєв (ЗС РФ), Інна Тасоєв (прапорник ЗС РФ), Сабіна Гільязова (ЗС РФ) ), Каміла Бадурова (прапорник ЗС РФ), Мадіна Таймазова (прапорник ЗС РФ), Олександра Бабінцева (лейтенант ЗС РФ), Дар'я Володимирова (ЗС РФ), Мансур Лорсанов (Росгвардія), Арман Адамян (Росгвардія), Ксенія Галицька (ЦСКА) та Дарина Курбанмамадова (ЦСКА).

Повідомляється, що тільки три спортсмени з Росії не мають прив'язки до силових структур.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів на турніри без символіки країн. Раніше всім федераціям надійшла така рекомендація Міжнародного олімпійського комітету. У командних видах спорту заборона залишилася в силі.

Чемпіонат світу-2023 з дзюдо пройде у Досі (Катар) з 7 по 14 травня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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