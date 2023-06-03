У Києві внаслідок ракетного удару Росії загинула юна дзюдоїстка

Вікторія Івашко кілька років займалася дзюдо.

Під час ракетного обстрілу Росією Києва в ніч на 1 червня у Деснянському районі разом із мамою загинула дев'ятирічна дівчинка Вікторія Івашко, яка пов'язувала своє майбутнє з великим спортом, інформує ZN.ua.

У Києві внаслідок ракетного удару Росії загинула юна дзюдоїстка
Вікторія Івашко

Про це повідомив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк у Facebook:

"Кілька років дитина займалася дзюдо у спортивному клубі Judo Master, ще минулими вихідними вона виходила на татамі на змаганнях у Києві, здобувала свої перші перемоги, мріяла про великі досягнення.

Тренер Вікі каже, що це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива і життєрадісна, але чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо. З учора, коли я дізнався про цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо.

На сьогодні під час повномасштабної війни в Україні загинуло вже 483 дитини. Ми втратили вже 300 спортсменів. Щоночі не спимо, бо лунають нескінченні сирени, летять із Росії дрони та ракети. А тим часом дзюдоїсти-військовослужбовці армії Росії виходять на світові татамі за підтримки IJF, сьогодні вони стартують на турнірі олімпійської кваліфікації Гран-прі Душанбе. Ми ховаємо дітей-дзюдоїстів.

Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої Вікторії Івашко”.


Данило Слесь, ZN.ua





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