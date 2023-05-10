На ЧС з дзюдо в Катарі вигнали глядачів із георгіївськими стрічками

Ці вболівальники більше не з’являться на арені турніру.

Міжнародна федерація дзюдо вигнала з трибуни чемпіонату світу у Катарі глядачів із георгіївськими стрічками, інформує ZN.ua .

Турнір проходить у Досі © Фото из открытых источников

"Вони були глядачами, і їх попросили прибрати ці речі, але вони цього не хотіли. Тому їх вивели з місця події, і не дозволять увійти знову", - сказав представник федерації.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів на турніри без символіки країн. Раніше всім федераціям надійшла така рекомендація Міжнародного олімпійського комітету. У командних видах спорту заборона залишилася в силі.