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2023-05-10
На ЧС з дзюдо в Катарі вигнали глядачів із георгіївськими стрічками
Ці вболівальники більше не з’являться на арені турніру.
Міжнародна федерація дзюдо вигнала з трибуни чемпіонату світу у Катарі глядачів із георгіївськими стрічками, інформує
Турнір проходить у Досі© Фото из открытых источников
"Вони були глядачами, і їх попросили прибрати ці речі, але вони цього не хотіли. Тому їх вивели з місця події, і не дозволять увійти знову", - сказав представник федерації.
Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів на турніри без символіки країн. Раніше всім федераціям надійшла така рекомендація Міжнародного олімпійського комітету. У командних видах спорту заборона залишилася в силі.
Пізніше стало відомо, що в заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФ, а Україна вирішила бойкотувати турнір.
Олексій Леонічев, ZN.ua