Футболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітра

Вадим Червак отримав покарання за свою поведінку на полі.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував футболіста Вадима Червака на шість місяців за поштовх жінки-арбітра Софії Причини у матчі Першої ліги, інформує ZN.ua.

Футболіста з Першої ліги вигнали з клубу та відсторонили на півроку за поштовх жінки-арбітра
Червак раніше розірвав контракт із "Поліссям"
© Динамо Киев от Шурика

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Відсторонення від змагань триватиме шість місяців. Гравець має право оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

Інцидент стався у матчі житомирського "Полісся", за яке грав захисник, проти запорізького "Металурга" (1:2). Причина не призначила пенальті у ворота "Металурга", після чого Червак підбіг до дівчини і штовхнув її в спину, за що його вилучили з поля.

Керівництво "Полісся" раніше ухвалило рішення розірвати контракт із футболістом. При цьому Червак вибачився за свою поведінку у соцмережах.


Данило Слесь, ZN.ua





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