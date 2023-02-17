Дзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змагання

Одна з найкрасивіших і найтитулованіших українських спортсменок Дар'я Білодід дискваліфікована на фініші престижних змагань. Дискваліфікація не дозволила українці переможно завершити змагання, як це траплялося не раз. Ба більше, Дар'ї на дали навіть позмагатися за бронзу. Зрештою українці дісталося незвичне для неї 5-те місце.

Дискваліфікація української красуні дзюдоїстки Дар'ї Білодід: тренер розповів деталі того, що сталося

Що трапилося, і хто винен, розповів в ефірі Суспільне Спорт тренер збірної України Віталій Дуброва.

Прикрість з українською спортсменкою трапилась на турнірі серії Grand Slam з дзюдо, що проходить у Тель-Авіві в Ізраїлі.

У півфінальному поєдинку Білодід присудили поразку через заборонений прийом, який вона застосувала в бою проти канадської спортсменки Крісті Дегучі. Причому, з цієї причини вона не просто зазнала поразки, а ще й отримала дискваліфікацію від подальших поєдинків, тобто фактично вибула з фінального етапу.

Дискваліфікація української красуні дзюдоїстки Дар'ї Білодід: тренер розповів деталі того, що сталося

За словами тренера, зараз у дзюдо діють дуже жорсткі правила, і в разі застосування забороненого прийому спортсмена дискваліфікують до завершення змагань.

"Вона не знялася, її у півфіналі дискваліфікували за порушення. За таке порушення вже дискваліфікація повна зі змагань йде, не тільки із сутички. Скажімо так: вона здійснила заборонений прийом, могла травмувати суперницю. Зараз такі правила жорстокі, що якщо таку помилку робиш, знімають повністю із змагань", - пояснив тренер.

Нещодавно Анаконда (таке прізвисько вона отримала за її майстерність у задушливих прийомах), що має 172 см зросту, перейшла в іншу вагову категорію (з категорії до 48 кг в категорію до 57 кг) і, очевидно, ще не призвичаїлась до своєї нової ваги та нових суперниць.

Є надія, що ця прикрість не зупинить 22-річну красуню-українку, яка вже неодноразово виборювала "золото" та "срібло" найпрестижніших світових та європейських змагань. Крім того, в минулому році Дар'я виборола для України "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.


Марченко Любов, Тудей





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