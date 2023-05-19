Футболіст збірної Англії отримав тривалу дискваліфікацію за ставки
Айвен Тоуні був пов'язаний із грою на тоталізаторі.
Нападника клубу "Брентфорд" та збірної Англії Айвена Тоуні відсторонено від футболу на вісім місяців за гру на ставках, інформує
Про це повідомив
Також 27-річний футболіст має заплатити штраф у розмірі 50 тисяч фунтів. Він зможе повернутися на поле лише у другій половині січня 2024 року, а розпочати тренування з командою йому дозволили на чотири місяці раніше.
У листопаді минулого року Тоуні було звинувачено Футбольною асоціацією Англії у 232 порушеннях регламенту про ставки в період з 2017 по 2021 рік.
Відомо, що футболіст повідомляв своєму оточенню закриту інформацію, яку можна використовувати для ставок на матчі. Він визнав свою провину практично за всіма звинуваченнями.