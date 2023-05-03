Російських та білоруських велосипедистів повернули на міжнародні змагання

Їм дозволено виступати у нейтральному статусі.

Міжнародна спілка велосипедистів (UCI) прийняла рішення повернути спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародні турніри в нейтральному статусі, інформує ZN.ua .

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Про це повідомила пресслужба організації .

Заборона перестане діяти 1 червня, а представники двох країн зможуть заявлятися на турніри як "нейтральні індивідуальні спортсмени". Кожен потенційний учасник подаватиме заявку, а після перевірки UCI прийматиме рішення.

При цьому спортсмени повинні не мати зв'язків з арміями РФ і Білорусі, а також органами держбезпеки цих країн. Вони не повинні активно підтримувати війну в Україні у будь-якій формі.

Також зберігається заборона на спонсорство компаній із РФ чи Білорусі, які можуть бути пов'язані з політикою країн та війною в Україні. Обидві країни не зможуть проводити змагання під егідою UCI на своїй території, а їхня символіка на турнірах заборонена.