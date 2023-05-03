Російських та білоруських велосипедистів повернули на міжнародні змагання

Їм дозволено виступати у нейтральному статусі.

Міжнародна спілка велосипедистів (UCI) прийняла рішення повернути спортсменів з Росії та Білорусі на міжнародні турніри в нейтральному статусі, інформує ZN.ua.

Російських та білоруських велосипедистів повернули на міжнародні змагання
© UCI

Про це повідомила пресслужба організації.

Заборона перестане діяти 1 червня, а представники двох країн зможуть заявлятися на турніри як "нейтральні індивідуальні спортсмени". Кожен потенційний учасник подаватиме заявку, а після перевірки UCI прийматиме рішення.

При цьому спортсмени повинні не мати зв'язків з арміями РФ і Білорусі, а також органами держбезпеки цих країн. Вони не повинні активно підтримувати війну в Україні у будь-якій формі.

Також зберігається заборона на спонсорство компаній із РФ чи Білорусі, які можуть бути пов'язані з політикою країн та війною в Україні. Обидві країни не зможуть проводити змагання під егідою UCI на своїй території, а їхня символіка на турнірах заборонена.

Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
У заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФУ заявці росіян на чемпіонат світу з дзюдо присутні військовослужбовці РФ
ЗСУ на фронті ліквідували російського тренера з волейболуЗСУ на фронті ліквідували російського тренера з волейболу
Україна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – БеленюкУкраїна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – Беленюк
Мессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІМессі влітку піде з ПСЖ у статусі вільного агента – ЗМІ
Російських та білоруських велосипедистів повернули на міжнародні змаганняРосійських та білоруських велосипедистів повернули на міжнародні змагання
Блок рекламы


Похожие новости
Україна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – БеленюкУкраїна зробила недостатньо для збереження бану російських спортсменів – Беленюк
У Німеччині готові використати візову заборону для недопуску російських спортсменів до змаганьУ Німеччині готові використати візову заборону для недопуску російських спортсменів до змагань
"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів
Україна займатиметься пошуком російських спортсменів-військовослужбовців – ГутцайтУкраїна займатиметься пошуком російських спортсменів-військовослужбовців – Гутцайт
НОК Німеччини виступив проти повернення російських спортсменів у світовий спортНОК Німеччини виступив проти повернення російських спортсменів у світовий спорт
На війні проти російських окупантів загинув переможець Кубка світу з кікбоксингуНа війні проти російських окупантів загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу
В ATP виступили проти відсторонення російських та білоруських тенісистівВ ATP виступили проти відсторонення російських та білоруських тенісистів
Дзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змаганняДзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змагання
Російських спортсменів почали заявляти на азіатські турніриРосійських спортсменів почали заявляти на азіатські турніри
Шість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусомШість російських легкоатлетів допустили до змагань під нейтральним статусом
Последние новости
Подгружаем последние новости