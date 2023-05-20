"Скоро побачимося": футболісти "Барселони" привітали російських уболівальників клубу із завоюванням титулу

Каталонці вирішили передати вітання мешканцям країни-агресора.

Футболісти "Барселони" Алекс Бальде та Серджі Роберто записали звернення до російських уболівальників клубу, привітавши їх із перемогою у чемпіонаті Іспанії, інформує ZN.ua .

© Barcelona FC

Бальде передав "велике привітання вболівальникам "Барселони" в Росії" та пообіцяв "скоро побачитися". Роберто подякував росіянам "за підтримку та енергію" і назвав їх "частиною цієї перемоги".

Відео в Instagram опублікував офіційний транслятор Ла Ліги у РФ .

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Нагадаємо, "Барселона" виграла чемпіонат Іспанії достроково вперше за чотири роки. Каталонці виграли свій 27-й національний титул, тоді як мадридський "Реал" залишається рекордсменом із 35 переможними сезонами.