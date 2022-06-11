Фьюри хочет провести следующий бой против победителя поединка Усик – Джошуа
Британец намерен вернуться в бокс.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) планирует провести поединок против победителя боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Как сообщает
Таблоид отмечает, что чемпион WBC начал переговоры по поводу потенциального боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе.
Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.
Фьюри в своем последнем поединке победил Уайта и объявил о том, что это был его последний бой на профи-ринге.