Фьюри хочет провести следующий бой против победителя поединка Усик – Джошуа

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) планирует провести поединок против победителя боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник из королевской семьи Саудовской Аравии, поединок украинца и британца станет приквелом к ??противостоянию победителя из Фьюри.

Таблоид отмечает, что чемпион WBC начал переговоры по поводу потенциального боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.

Фьюри в своем последнем поединке победил Уайта и объявил о том, что это был его последний бой на профи-ринге.