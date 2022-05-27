УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах

Белорусы допущены к соревнованиям с рядом ограничений.

УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах
УЕФА оставил клубы и сборные из Беларуси в своих турнирах
© uefa.com

27 мая Исполнительный комитет УЕФА принял решение разводить команды из Беларуси и Украины во всех предстоящих турнирах под эгидой организации.

Данное постановление немедленно вступило в силу до последующих изменений на фоне военной агрессии РоSSии. В УЕФА отметили, что Беларусь предоставила свою территорию для вторжения РФ в Украину.

Клубы из Беларуси продолжат выступать в еврокубках, а сборные - в международных турнирах УЕФА. При этом команды должны проводить все домашние матчи на нейтральных полях и без болельщиков.

Стоит отметить, что роSSийские клубы и сборные были полностью исключены из всех турниров под эгидой УЕФА.


Данил Слесь, ZN.ua

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