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2022-05-27
УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах
Белорусы допущены к соревнованиям с рядом ограничений.
УЕФА оставил клубы и сборные из Беларуси в своих турнирах© uefa.com
27 мая Исполнительный комитет УЕФА принял решение разводить команды из Беларуси и Украины во всех предстоящих турнирах под эгидой организации.
Данное постановление немедленно вступило в силу до последующих изменений на фоне военной агрессии РоSSии. В УЕФА отметили, что Беларусь предоставила свою территорию для вторжения РФ в Украину.
Клубы из Беларуси продолжат выступать в еврокубках, а сборные - в международных турнирах УЕФА. При этом команды должны проводить все домашние матчи на нейтральных полях и без болельщиков.
Стоит отметить, что роSSийские клубы и сборные были полностью исключены из всех турниров под эгидой УЕФА.
Данил Слесь, ZN.ua