УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах

27 мая Исполнительный комитет УЕФА принял решение разводить команды из Беларуси и Украины во всех предстоящих турнирах под эгидой организации.

Данное постановление немедленно вступило в силу до последующих изменений на фоне военной агрессии РоSSии. В УЕФА отметили, что Беларусь предоставила свою территорию для вторжения РФ в Украину.

Клубы из Беларуси продолжат выступать в еврокубках, а сборные - в международных турнирах УЕФА . При этом команды должны проводить все домашние матчи на нейтральных полях и без болельщиков.