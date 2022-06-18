Лидер "Динамо" не будет продлевать контракт с клубом – СМИ

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не собирается продлевать контракт, сообщил журналист Игорь Цыганик.

"У Цыганкова еще год контракта с "Динамо". Насколько я понимаю, "Динамо" будет достаточно сложно продлить контракт с Цыганковым. Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, которые могут продать. Цена на сегодняшний момент – 20 миллионов евро и выше.

Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское "Динамо". Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что после окончания контракта попробует себя в другом клубе", – сказал Цыганик.

В минувшем сезоне 24-летний Цыганков забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах "Динамо" во всех турнирах.

Всего за первую команду "Динамо" Цыганков провел 213 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 58 результативных передач во всех турнирах. Tansfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.