Лидер "Динамо" не будет продлевать контракт с клубом – СМИ

Украинский игрок намерен покинуть киевский клуб.

Лидер
Цыганков - ключевой футболист "Динамо"
© ФК Динамо

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не собирается продлевать контракт, сообщил журналист Игорь Цыганик.

"У Цыганкова еще год контракта с "Динамо". Насколько я понимаю, "Динамо" будет достаточно сложно продлить контракт с Цыганковым. Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше решать свою судьбу. Но с другой стороны есть шансы, которые могут продать. Цена на сегодняшний момент – 20 миллионов евро и выше.

Официальных предложений пока нет. Если клуб не пойдет на снижение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за киевское "Динамо". Учитывая, как он планирует свое будущее, он считает, что после окончания контракта попробует себя в другом клубе", – сказал Цыганик.

В минувшем сезоне 24-летний Цыганков забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах "Динамо" во всех турнирах.

Всего за первую команду "Динамо" Цыганков провел 213 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 58 результативных передач во всех турнирах. Tansfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.


Алексей Леоничев, ZN.ua





Интересные новости
UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца ТейшейрыUFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры
Капитан "Ювентуса" перешел в американский клубКапитан "Ювентуса" перешел в американский клуб
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Блок рекламы


Похожие новости
Лидер сборной Украины может перейти в "Ювентус" – СМИЛидер сборной Украины может перейти в "Ювентус" – СМИ
Лучший баскетбольный клуб Украины заявился на еврокубки и будет играть в Латвийско-эстонской лигеЛучший баскетбольный клуб Украины заявился на еврокубки и будет играть в Латвийско-эстонской лиге
"Ливерпуль" заинтересован в лидере "Динамо" – СМИ"Ливерпуль" заинтересован в лидере "Динамо" – СМИ
Лидер сборной Украины по биатлону покинул Нацгвардию ради подготовки к новому сезонуЛидер сборной Украины по биатлону покинул Нацгвардию ради подготовки к новому сезону
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ
Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате ГерманииВедущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии
Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022Лидер сборной Уэльса Бейл поддержал украинцев перед матчем отбора на ЧМ-2022
"Реал" планирует продлить контракт с украинским футболистом и снова отдать в аренду"Реал" планирует продлить контракт с украинским футболистом и снова отдать в аренду
Матч с Уэльсом будет финалом нашей жизни - ЗинченкоМатч с Уэльсом будет финалом нашей жизни - Зинченко
УЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирахУЕФА будет разводить клубы из Украины и Беларуси во всех турнирах
Последние новости
Подгружаем последние новости