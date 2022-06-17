Лидер сборной Украины может перейти в "Ювентус" – СМИ

Лидер сборной Украины и футболист "Аталанты" Руслан Малиновский может перейти в "Ювентус".

По информации журналиста Луки Момблано, "Аталанта" хочет выкупить у "Ювентуса" центрального защитника Мериха Демирала, который провел нынешний сезон в Бергамо на правах аренды.

Стоимость выкупа Демирала составляет 25 миллионов евро. Собрать такую сумму "Аталанте" будет непросто, поэтому, клуб хочет предложить "Ювентусу" в обмен вместо денег Руслана Малиновского. Сейчас клубы обсуждают такой вариант.

Напомним, Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Генка".

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.