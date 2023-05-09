Мессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІ

Аргентинець може знову опинитися в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі влітку піде з французького "Парі Сен-Жермен" у статусі вільного агента та продовжить кар'єру в Саудівській Аравії, інформує ZN.ua.

Мессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІ
© leparisien.fr

За інформацією AFP із посиланням на близькі до переговорів джерела, такий крок легенди футболу є вирішеним питанням.

При цьому L'Equipe стверджує, що 35-річний футболіст дав усну згоду на перехід в "Аль-Хіляль" із контрактом за схемою "2+1" та рекордною зарплатою 600 мільйонів євро на рік. У цю суму входять усі бонуси та комерційні доходи.

Варто зазначити, що у Саудівській Аравії за "Аль-Наср" вже виступає португальський нападник Кріштіану Роналду.

У поточному сезоні в активі Мессі 20 голів та 19 асистів у 37 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії.

Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.


Данило Слесь, ZN.ua





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