Мессі погодився перейти до клубу за межами Європи з рекордною зарплатою – ЗМІ
Аргентинець може знову опинитися в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду.
Аргентинський нападник Ліонель Мессі влітку піде з французького "Парі Сен-Жермен" у статусі вільного агента та продовжить кар'єру в Саудівській Аравії, інформує
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При цьому
Варто зазначити, що у Саудівській Аравії за "Аль-Наср" вже виступає португальський нападник Кріштіану Роналду.
У поточному сезоні в активі Мессі 20 голів та 19 асистів у 37 матчах. При цьому нещодавно футболіста тимчасово усунули від тренувань із парижанами через неузгоджену поїздку до Саудівської Аравії.
Аргентинець перейшов до ПСЖ із "Барселони" у 2021-му році, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.