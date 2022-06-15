Бывший капитан сборной РоSSии по футболу осудил военное вторжение в Украину

Бывший капитан сборной РоSSии по футболу Игорь Денисов заявил, что не поддерживает военное вторжение в Украину.

Экс-футболист высказался о действиях РФ в интервью YouTube-каналу Nobel .

"Для меня эта война - катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко. Я не спал. Наверное, четыре дня точно я спал часа по три. Я был просто шокирован. Я не понимаю, почему в 2022 году... И мне никто не может этого объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против войны. Я против, когда люди умирают".

Денисов отметил, что записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, но СМИ отказались его публиковать:

"Мое мини-обращение к нашему великому отправил. Понимал, конечно, что кто на меня смотреть там будет. Но я отправил. Я дал послушать своему юристу, мы хотели на ютуб скинуть, но все медиа отказались.

Что в нем было? Чтобы это все остановилось. Я даже сказал так: "Готов встать на колени перед вами". Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека - какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил".

Также бывший полузащитник добавил, что поддерживает решение отстранить роSSийские клубы и сборные от международных турниров:

"Я считаю, что это правильно. Вы, я и все здесь (в РоSSии - прим.) причастны к тому, что происходит (в Украине - прим.). Мы все причастны к этому. Мы выбираем, хочется верить, власть.

Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам. Мы все смеемся, что это не поможет, что это все ерунда, но нет - футбол наш скатился очень далеко. Пропустим еврокубковый сезон - будет еще хуже. То, что происходит, - это ужас".