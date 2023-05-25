"Внесок у розвиток українського футболу неможливо переоцінити": УПЛ привітала "Шахтар" із 87-річчям

Донеччани святкують день заснування клубу.

24 травня донецькому "Шахтарю" виповнилося 87 років, із чим клуб привітала українська Прем'єр-ліга, інформує ZN.ua.
"Гірники" у 1936 році вперше зіграли офіційну гру
© ФК Шахтер

"За всю історію два українські ФК здобували єврокубки, причому в епоху Незалежності – один. Цим клубом є "Шахтар", який показує місце "гірників" в історії! Внесок "Шахтаря" у розвиток українського футболу неможливо переоцінити! "Гірники" показали, як повинен бездоганно функціонувати футбольний клуб, у діяльності якого успішно поєднуються як спортивні результати, так і фінансові успіхи.

Сьогодні "Шахтар", попри все, продовжує ставити максимальні цілі у всіх турнірах. І це вже давно єдина реальність, у якій існують "гірники"! Друзі, бажаємо вам витримки, віри у майбутнє та нашу спільну перемогу!", - йдеться в офіційній заяві на сайті УПЛ.

Нагадаємо, "Шахтар" є володарем Кубка УЄФА 2009, 4-кратним володарем Кубка СРСР, 13-разовим чемпіоном України, 13-разовим володарем Кубка України та 9-кратним володарем Суперкубку України.

З 2014-го року "Шахтар" залишив рідний Донецьк через початок бойових дій на сході України, на окремих територіях якого на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР та "ЛНР".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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