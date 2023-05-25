"Внесок у розвиток українського футболу неможливо переоцінити": УПЛ привітала "Шахтар" із 87-річчям

Донеччани святкують день заснування клубу.

24 травня донецькому "Шахтарю" виповнилося 87 років, із чим клуб привітала українська Прем'єр-ліга, інформує ZN.ua .

"Гірники" у 1936 році вперше зіграли офіційну гру © ФК Шахтер

"За всю історію два українські ФК здобували єврокубки, причому в епоху Незалежності – один. Цим клубом є "Шахтар", який показує місце "гірників" в історії! Внесок "Шахтаря" у розвиток українського футболу неможливо переоцінити! "Гірники" показали, як повинен бездоганно функціонувати футбольний клуб, у діяльності якого успішно поєднуються як спортивні результати, так і фінансові успіхи.

Сьогодні "Шахтар", попри все, продовжує ставити максимальні цілі у всіх турнірах. І це вже давно єдина реальність, у якій існують "гірники"! Друзі, бажаємо вам витримки, віри у майбутнє та нашу спільну перемогу!", - йдеться в офіційній заяві на сайті УПЛ.

Нагадаємо, "Шахтар" є володарем Кубка УЄФА 2009, 4-кратним володарем Кубка СРСР, 13-разовим чемпіоном України, 13-разовим володарем Кубка України та 9-кратним володарем Суперкубку України.

З 2014-го року "Шахтар" залишив рідний Донецьк через початок бойових дій на сході України, на окремих територіях якого на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР та "ЛНР".