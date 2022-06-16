Ведущий футболист "Динамо" и сборной Украины сыграл свадьбу: яркие фото

Голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан во второй раз пошел под венец.

Об этом сообщает Tribuna, информирует Апостроф.

Избранницей 28-летнего вратаря стала девушка по имени Валерия. На торжестве Георгий появился в джинсах, пиджаке и футболке. Наряд невесты был традиционным для такого рода мероприятий - белое пышное платье.

Судя по фото, которые опубликовала избранница голкипера в Instagram, торжество прошло в закрытом кругу.

Для Бущана это уже второй брак. В июле 2014 года он женился на заслуженной артистке Украины, известной балерине Кристине Шишпор. Вместе с ней в браке футболист прожил пять лет. У пары есть дочь Юлия.


Сергей Антонов, Апостроф





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