В Україні позбавила спортивну федерацію статусу національної через фото з росіянкою

Фото було зроблено у Сербії.

Комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту (ФПС) статус національної, повідомляє Tribuna.com, інформує ZN.ua.

В Україні позбавила спортивну федерацію статусу національної через фото з росіянкою
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Причиною такого рішення стала фотографія, зроблена 7 квітня у сербському Белграді на Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації підводного спорту (CMAS).

В одному кадрі є українка Ірина Предко (дружина віце-президента ФПС Станіслава Предка) та росіянка Аанна Аржанова (президент CMAS).

"Насправді, жодного братання з росіянкою не було. Ірина Предко була там як приватна особа і поїхала до Белграду власним коштом. Один зі спортсменів, дізнавшись, що вона перебуває в ЄС, попросив донести думку українців. Ірина Предко виступила з жорсткою промовою., яка потребує дискваліфікації росіян та білорусів", – заявила голова спортивного комітету Федерації підводного спорту України Наталія Чекоданова.

Повідомляється, що федерація підводного спорту боротиметься у юридичній площині далі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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