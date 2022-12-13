Ломаченко опублікував фото з митрополитом, який потрапив під санкції РНБО

Боксер опублікував пост у Instagram.

Ломаченко опублікував фото з митрополитом, який потрапив під санкції РНБО
Ломаченко поки що не володіє чемпіонськими титулами
© Top Rank

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опублікував у своєму Instagram фото митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Лукі.

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам належить виконувати її від щирого серця, без залишку", - підписав фото боксер.

Нагадаємо, 11 грудня указом президента України про рішення РНБО було запроваджено санкції проти низки ієрархів УПЦ МП, серед яких опинився і митрополит Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Лука (Андрій Коваленко).

Цим рішенням йому було заборонено користуватися активами, виводити капітали за кордон, а також Коваленка було позбавлено всіх державних нагород.

Зазначимо, що Ломаченко не вперше викладає посади, пов'язані з УПЦ МП. Також боксер після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого опублікував фото, на якому зображено дві руки у кольорах національних прапорів України та Росії на тлі символу миру – голуба.

Повідомлялося, що Ломаченко вступив у територіальну оборону Білгород-Дністровського. Однак 9 травня виклав пост "Дякую за перемогу".

30 жовтня одноголосним рішенням суддів Ломаченка у Нью-Йорку здобув важку перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій бій поспіль без поясів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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