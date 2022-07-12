"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото

"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото

Турнір з метання коров'ячих екскрементів на росії вперше пройшов у 2008 році.

У Пермському краї росії пройшов традиційний турнір метальників гною під назвою "Веселий коров'як". Про це повідомляють російські ЗМІ. У мережі жартують, що у такий спосіб росіяни вирішили "імпортозамістити" фрісбі – спортивні снаряди для метання.

"У Прікам'ї імпортозамінили фрисбі: там пройшов турнір метальників гною "Веселий коров'як". Через пандемію спортивні позиви довелося стримувати цілих два роки", - пише один із російських пабліків.

Відомо також, що переможець чемпіонату кинув "снаряд" на рекордні 64 м. Захід пройшов у селі Крилове після дворічної перерви, пов'язаної з пандемією.

Турнір з метання коров'ячих екскрементів на росії вперше пройшов у 2008 році. Спеціально для нього організатори заготовляють сотні сухих коров'ячих коржів.

Користувачі мережі відреагували на такі "змагання" з іскрометним гумором: "Мокшаньські національні іграшки. У всьому світі пластиковими дисками змагаються", "Яка країна, такі і змагання", "То не коров'їне, то їхнє власне, нікуди вже подіти", "Лепіхи" це справді анало говнет".


Александра Павленко, politeka.net





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