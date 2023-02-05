У традиційному турецькому стилі: з'явилося фото м'яча плей-офф та фіналу Ліги чемпіонів

Офіційно м'яч поки що не представлено.

У традиційному турецькому стилі: з'явилося фото м'яча плей-офф та фіналу Ліги чемпіонів
Фінал ЛЧ пройде у Стамбулі
© Anadolu Agency

З'явилося фото нового м'яча, яким гратимуть команди-учасниці плей-офф та фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Новий м'яч від УЄФА оформлений із використанням орнаменту у традиційному турецькому стилі. Очікується, що його буде представлено офіційно 13 лютого.

Знімок опублікував портал Footy Headlines.

Перші матчі 1/8 фіналу плей-офф відбудуться 14 лютого. Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня у Стамбулі.


Данило Слесь, ZN.ua





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