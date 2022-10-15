Українська тенісистка Еліна Світоліна народила доньку від чоловіка-француза: перше фото дівчинки

Найтитулованіша тенісистка України стала матір'ю. Вона народила доньку від свого французького колеги Гаеля Монфіса. Подружжя показало перше фото дівчинки.

Знаменита спортсменка поділилася радісною новиною. У неї з'явилася дитина. 28-річна Еліна Світоліна опублікована ніжний знімок, на якому зняла три руки – свої з чоловіком та новонародженої. Виявилося, Гаель Монфіс був присутній під час пологів і підтримав обраницю.

"Що за ніч! Пані та панове, будь ласка, вітайте Ska? Monfils. Не можу не подякувати своєму чоловікові за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", - зазначила молода мама.

Обранець Світолини також поділився своїми емоціями. Він уточнив, що дитина з'явилася на світ сьогодні вранці о 6.00.

"Еліна була сильною і сміливою. Дякую моїй дружині і Богу за цей особливий момент. Ласкаво просимо у світ, моя маленька принцеса Ska?", - написав Монфіс.

Друзі та шанувальники батьків адресували їм та їхній дочці багато теплих слів.

"Привіт маленька, щастя тобі!", "Здоров'я матусі і малюку", "Нехай росте здорова, красива і щаслива вам на радість", "Вітаємо, щасливого життя!", "Яка чудова новина, ура!", "Кохання врятує цей світ", "Нове життя, як круто", "Ласкаво просимо, мила!" - прокоментували схвильовані фанати.

Як відомо, Елін та Гаель разом із 2019 року. Вони оголосили про свої стосунки на Australian Open-2019. У закоханих у 2021 році трапилася суперечка, але вони незабаром возз'єдналися. Весілля пари відбулося у Швейцарії, у чоловіка та дружини є шлюбний контракт.

Світоліна через вагітність зробила паузу в роботі та не виступала на турнірах з березня поточного року.

Нагадаємо, як Еліна Світоліна виглядала напередодні пологів.