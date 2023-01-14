Мессі може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії слідом за Роналду – ЗМІ

Клуб "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії націлений на підписання форварда ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, клуб готовий забезпечити зірковому футболісту дохід у розмірі 300 мільйонів доларів на рік.

Варто зазначити, що раніше "Аль-Наср" підписав португальського форварда Кріштіану Роналду, який зароблятиме по 200 мільйонів доларів на рік. Це рекорд в історії футболу.

Гучними трансферами Саудівська Аравія хоче збільшити популярність національного чемпіонату та підвищить свої шанси на проведення чемпіонату світу-2030 разом із Єгиптом та Грецією.

При цьому Мессі, за інформацією французьких ЗМІ, наближається до підписання нового контракту з "Парі Сен-Жермен". Цього сезону 35-річний форвард провів за парижан 20 матчів, забив 13 голів і віддав 14 асистів. Крім того, аргентинець виграв зі збірною чемпіонат світу-2022 в Катарі.