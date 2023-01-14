Мессі може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії слідом за Роналду – ЗМІ

Аргентинцем цікавиться конкурент "Аль-Насра".

Мессі може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії слідом за Роналду – ЗМІ
Мессі може залишити Європу
© leparisien.fr

Клуб "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії націлений на підписання форварда ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, клуб готовий забезпечити зірковому футболісту дохід у розмірі 300 мільйонів доларів на рік.

Варто зазначити, що раніше "Аль-Наср" підписав португальського форварда Кріштіану Роналду, який зароблятиме по 200 мільйонів доларів на рік. Це рекорд в історії футболу.

Гучними трансферами Саудівська Аравія хоче збільшити популярність національного чемпіонату та підвищить свої шанси на проведення чемпіонату світу-2030 разом із Єгиптом та Грецією.

При цьому Мессі, за інформацією французьких ЗМІ, наближається до підписання нового контракту з "Парі Сен-Жермен". Цього сезону 35-річний форвард провів за парижан 20 матчів, забив 13 голів і віддав 14 асистів. Крім того, аргентинець виграв зі збірною чемпіонат світу-2022 в Катарі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛГоловний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
"Де ти, пузатий?": Усик вирішив потролити Ф'юрі перед їхнім можливим поєдинком"Де ти, пузатий?": Усик вирішив потролити Ф'юрі перед їхнім можливим поєдинком
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єриКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єри
Українська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в ТаїландіУкраїнська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в Таїланді
Український футболіст став героєм матчу чемпіонату БельгіїУкраїнський футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії
Блок рекламы


Похожие новости
Дві українки судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу-2023 з футболуДві українки судитимуть матчі жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу
Український футболіст став героєм матчу чемпіонату БельгіїУкраїнський футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії
"Реал" вперше у XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без іспанців"Реал" вперше у XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без іспанців
Презентацію Роналду в "Аль-Насрі" переглянули більше, ніж фінал ЧС-2022Презентацію Роналду в "Аль-Насрі" переглянули більше, ніж фінал ЧС-2022
У контракті Роналду з "Аль-Насром" прописано можливе повернення до Англії – ЗМІУ контракті Роналду з "Аль-Насром" прописано можливе повернення до Англії – ЗМІ
Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"
Агент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІАгент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІ
Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"
Лідер "Динамо" може замінити у ПСВ зірку ЧС-2022 - ЗМІЛідер "Динамо" може замінити у ПСВ зірку ЧС-2022 - ЗМІ
Зідан може продовжити тренерську кар'єру за межами Європи – ЗМІЗідан може продовжити тренерську кар'єру за межами Європи – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости