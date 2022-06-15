Продивус лишен должности: Минюст внес в реестр нового президента Федерации бокса Украины
Новым президентом Федерации бокса Украины стал Кирилл Шевченко, о чем сообщает
Портал опубликовал данные, которые внес Минюст в единый реестр юридических лиц и общественных формирований. Новым президентом Всеукраинской общественной организации "Федерация бокса Украины" стал Кирилл Шевченко.
Это значит, что полномочия Владимира Продивуса на этой должности остановлены. Про изменения в реестре стало известно сегодня, 15 июня.
Шевченко ранее возглавлял Федерацию бокса Киева. В конце 2021 года часть региональных представительств ФБУ провела свою конференцию и признала президентом Шевченко, а на другой конференции Продивус сохранил свой пост, который занимал с 2008 года. 11 региональных ячеек ФБУ не признали эти выборы.
В 2022-м году Владимир Продивус был назначен вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA). При этом украинский чиновник известен теплыми отношениями с роSSийским президентом IBA Умаром Кремлевым, которые не изменились на фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.