Продивус лишен должности: Минюст внес в реестр нового президента Федерации бокса Украины

Новым президентом Федерации бокса Украины стал Кирилл Шевченко, о чем сообщает Tribuna.com со ссылкой на документы Министерства юстиции Украины.

Портал опубликовал данные, которые внес Минюст в единый реестр юридических лиц и общественных формирований. Новым президентом Всеукраинской общественной организации "Федерация бокса Украины" стал Кирилл Шевченко.

Это значит, что полномочия Владимира Продивуса на этой должности остановлены. Про изменения в реестре стало известно сегодня, 15 июня.

Шевченко ранее возглавлял Федерацию бокса Киева . В конце 2021 года часть региональных представительств ФБУ провела свою конференцию и признала президентом Шевченко, а на другой конференции Продивус сохранил свой пост, который занимал с 2008 года. 11 региональных ячеек ФБУ не признали эти выборы.