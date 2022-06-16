Лучший баскетбольный клуб Украины заявился на еврокубки и будет играть в Латвийско-эстонской лиге

Мужская команда баскетбольного клуба "Прометей" проведет следующий сезон в Латвийско-эстонской лиге, сообщает Tribuna.com .

Эту информацию подтвердил президент клуба Владимир Дубинский в интервью журналистам Андрею Белику и Александру Прошуте.

В прошлом сезоне в этом турнире играли 14 команд - шесть из Латвии и восемь из Эстонии.

Также Дубинский сообщил, что мужская команда "Прометея" подала заявки на участие в Еврокубке и баскетбольной Лиге чемпионов. Список участников турниров станет известен 22 и 24 июня соответственно.

Стоит отметить, что в марте Владимир Дубинский заявил о прекращении существования "Прометея" из-за военного вторжения РоSSии и необходимости помогать армии.