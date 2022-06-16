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2022-06-16
Лучший баскетбольный клуб Украины заявился на еврокубки и будет играть в Латвийско-эстонской лиге
Также БК "Прометей" планирует выступить в еврокубках.
Мужская команда баскетбольного клуба "Прометей" проведет следующий сезон в Латвийско-эстонской лиге, сообщает
Эту информацию подтвердил президент клуба Владимир Дубинский в интервью журналистам Андрею Белику и Александру Прошуте.
В прошлом сезоне в этом турнире играли 14 команд - шесть из Латвии и восемь из Эстонии.
Также Дубинский сообщил, что мужская команда "Прометея" подала заявки на участие в Еврокубке и баскетбольной Лиге чемпионов. Список участников турниров станет известен 22 и 24 июня соответственно.
Стоит отметить, что в марте Владимир Дубинский заявил о прекращении существования "Прометея" из-за военного вторжения РоSSии и необходимости помогать армии.
Данил Слесь, ZN.ua