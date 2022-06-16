Лучший баскетбольный клуб Украины заявился на еврокубки и будет играть в Латвийско-эстонской лиге

Также БК "Прометей" планирует выступить в еврокубках.

Лучший баскетбольный клуб Украины заявился на еврокубки и будет играть в Латвийско-эстонской лиге
"Прометей" продолжит существование
© БК "Прометей"

Мужская команда баскетбольного клуба "Прометей" проведет следующий сезон в Латвийско-эстонской лиге, сообщает Tribuna.com.

Эту информацию подтвердил президент клуба Владимир Дубинский в интервью журналистам Андрею Белику и Александру Прошуте.

В прошлом сезоне в этом турнире играли 14 команд - шесть из Латвии и восемь из Эстонии.

Также Дубинский сообщил, что мужская команда "Прометея" подала заявки на участие в Еврокубке и баскетбольной Лиге чемпионов. Список участников турниров станет известен 22 и 24 июня соответственно.

Стоит отметить, что в марте Владимир Дубинский заявил о прекращении существования "Прометея" из-за военного вторжения РоSSии и необходимости помогать армии.


Данил Слесь, ZN.ua





Интересные новости
UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца ТейшейрыUFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры
Капитан "Ювентуса" перешел в американский клубКапитан "Ювентуса" перешел в американский клуб
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцевФутболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские клубы отстранены от розыгрыша следующего сезона баскетбольной ЕвролигиРоSSийские клубы отстранены от розыгрыша следующего сезона баскетбольной Евролиги
"Динамо" проведет благотворительные матчи со швейцарскими клубами"Динамо" проведет благотворительные матчи со швейцарскими клубами
Ведущий футболист "Динамо" и сборной Украины сыграл свадьбу: яркие фотоВедущий футболист "Динамо" и сборной Украины сыграл свадьбу: яркие фото
РоSSия уничтожила или повредила 94 объекта спортивной инфраструктуры Украины - ГутцайтРоSSия уничтожила или повредила 94 объекта спортивной инфраструктуры Украины - Гутцайт
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
Футболист сборной Украины попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022Футболист сборной Украины попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022
Продивус лишен должности: Минюст внес в реестр нового президента Федерации бокса УкраиныПродивус лишен должности: Минюст внес в реестр нового президента Федерации бокса Украины
УЕФА хочет создать новый клубный турнир – СМИУЕФА хочет создать новый клубный турнир – СМИ
Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге нацийСборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге наций
Легионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной арендыЛегионер "Динамо" не хочет возвращаться в клуб после краткосрочной аренды
Последние новости
Подгружаем последние новости