Футболист сборной Украины попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный вошел в список номинантов на премию Golden Boy-2022 лучшему молодому футболисту Европы.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport , которое является организатором премии.

Всего в голосовании на старте будут участвовать 100 футболистов. После каждого этапа список будет сокращаться.

Забарный будет претендовать на премию во второй год подряд. В 2021-м в голосовании за награду также присутствовали два представителя "Шахтера" - Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.

19-летний Илья Забарный является основным центральным защитником "Динамо" и с 2020 года выступает за сборную Украины.

Отметим, что в списке не могут находиться футболисты, которые старше 21 года и не выступают в одном из наивысших дивизионов европейских чемпионатов.