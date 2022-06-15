Футболист сборной Украины попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022

Илья Забарный из "Динамо" вошел в топ-100 талантов континента, информирует ZN.ua.

Футболист сборной Украины попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022
Забарный попал в топ-100 талантов Европы
© Динамо Киев от Шурика

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный вошел в список номинантов на премию Golden Boy-2022 лучшему молодому футболисту Европы.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое является организатором премии.

Всего в голосовании на старте будут участвовать 100 футболистов. После каждого этапа список будет сокращаться.

Забарный будет претендовать на премию во второй год подряд. В 2021-м в голосовании за награду также присутствовали два представителя "Шахтера" - Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.

19-летний Илья Забарный является основным центральным защитником "Динамо" и с 2020 года выступает за сборную Украины.

Отметим, что в списке не могут находиться футболисты, которые старше 21 года и не выступают в одном из наивысших дивизионов европейских чемпионатов.


Данил Слесь, ZN.ua





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