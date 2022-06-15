Футболист сборной Украины попал в список претендентов на премию Golden Boy-2022
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный вошел в список номинантов на премию Golden Boy-2022 лучшему молодому футболисту Европы.
Об этом сообщает итальянское издание
Всего в голосовании на старте будут участвовать 100 футболистов. После каждого этапа список будет сокращаться.
Забарный будет претендовать на премию во второй год подряд. В 2021-м в голосовании за награду также присутствовали два представителя "Шахтера" - Анатолий Трубин и Михаил Мудрик.
19-летний Илья Забарный является основным центральным защитником "Динамо" и с 2020 года выступает за сборную Украины.
Отметим, что в списке не могут находиться футболисты, которые старше 21 года и не выступают в одном из наивысших дивизионов европейских чемпионатов.