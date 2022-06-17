Футболист клуба из Донбасса решил воевать против РоSSии

Футболист "Краматорска" Павел Похитайло решил воевать против РоSSии.

26-летний полузащитник вступил в состав спецподразделения KRAKEN, которое сейчас защищает украинское государство в Харьковской области.

"Павел с начала полномасштабной войны присоединился к волонтерской деятельности и вскоре с оружием отправился на фронт защищать Украину от роSSийских захватчиков", - сообщает пресс-служба "Краматорска".

Похитайло принял участие в 16 матчах чемпионата Первой лиги и один раз сыграл в Кубке Украины. На его счету два забитых мяча, а также три ассиста.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Украинские войска продолжают контрнаступление в Харьковской области и пытаются оттеснить оккупантов к границе.