"Динамо" домовилося про товариські матчі з відомими європейськими клубами

Київське "Динамо" досягло домовленості про товариські матчі з французьким "Ліоном" та англійським "Евертоном".

"З французами кияни зіграють ще до старту у відборі ЛЧ, а з англійцями – одразу після 2-го кваліфайн-раунду", – написав відомий журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що матчі проти турецького "Фенербахче" буде зіграно у другій половині липня.

Нагадаємо, нинішній сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через військове вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

"Динамо" отримало спеціальний дозвіл від Міністерства спорту на те, щоб гравці клубу могли покинути Україну під час воєнного стану та зіграти благодійні спаринги.