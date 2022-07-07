Агент веде переговори з іншими клубами: Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору "Манчестер Юнайтед"
Португалець має намір змінити команду цього літа.
Нападник Кріштіану Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору "Манчестер Юнайтед" - португалець так і не прибув на клубну базу.
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Минулого сезону Кріштіану Роналду забив 24 голи і віддав три результативні передачі у 39 матчах за манкуніанців у всіх турнірах.
При цьому МЮ посів шосте місце за підсумками сезону в АПЛ і не виступить у новому сезоні Ліги чемпіонів. Португальського бомбардира засмутив цей факт і низька трансферна активність клубу для підсилення складу.