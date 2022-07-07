Агент веде переговори з іншими клубами: Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору "Манчестер Юнайтед"

Нападник Кріштіану Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору "Манчестер Юнайтед" - португалець так і не прибув на клубну базу.

Як повідомляє портал Goal , у команді не знають, чи повернеться футболіст до розташування команди.

За даними Corriere dello Sport , агент 37-річного Роналду активно веде переговори з європейськими топ-клубами щодо можливого переходу. Жорже Мендеш запропонував послуги гравця "Атлетіко" - в іспанському клубі Кріштіану матиме змогу грати в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Кріштіану Роналду забив 24 голи і віддав три результативні передачі у 39 матчах за манкуніанців у всіх турнірах.

При цьому МЮ посів шосте місце за підсумками сезону в АПЛ і не виступить у новому сезоні Ліги чемпіонів. Португальського бомбардира засмутив цей факт і низька трансферна активність клубу для підсилення складу.