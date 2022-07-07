Агент веде переговори з іншими клубами: Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору "Манчестер Юнайтед"

Португалець має намір змінити команду цього літа.

Агент веде переговори з іншими клубами: Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору
Роналду хоче грати у Лізі чемпіонів
© goal.com

Нападник Кріштіану Роналду пропустив уже третій день передсезонного збору "Манчестер Юнайтед" - португалець так і не прибув на клубну базу.

Як повідомляє портал Goal, у команді не знають, чи повернеться футболіст до розташування команди.

За даними Corriere dello Sport, агент 37-річного Роналду активно веде переговори з європейськими топ-клубами щодо можливого переходу. Жорже Мендеш запропонував послуги гравця "Атлетіко" - в іспанському клубі Кріштіану матиме змогу грати в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Кріштіану Роналду забив 24 голи і віддав три результативні передачі у 39 матчах за манкуніанців у всіх турнірах.

При цьому МЮ посів шосте місце за підсумками сезону в АПЛ і не виступить у новому сезоні Ліги чемпіонів. Португальського бомбардира засмутив цей факт і низька трансферна активність клубу для підсилення складу.


Данило Слесь, ZN.ua





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