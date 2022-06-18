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2022-06-18
В оккупированном Мариуполе пропал родственник футболиста "Динамо"
Двоюродный брат игрока более двух месяцев не выходит на связь, информирует
Бурда родился в Енакиево© ФК Динамо
В оккупированном Мариуполе пропал родственник защитника киевского "Динамо" Никиты Бурды, об этом сообщил сам футболист.
"Большая часть семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата в Мариуполе. Более двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести", – заявил Бурда официальному сайту "Динамо".
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
Разрушенный Мариуполь находился в осаде армии РФ несколько месяцев, а 21 мая полностью перешел под контроль оккупантов.
Алексей Леоничев, ZN.ua