В оккупированном Мариуполе пропал родственник футболиста "Динамо"

В оккупированном Мариуполе пропал родственник защитника киевского "Динамо" Никиты Бурды, об этом сообщил сам футболист.

"Большая часть семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата в Мариуполе. Более двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести", – заявил Бурда официальному сайту "Динамо".

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.