Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин показал разрушения стадиона имени Бойко - домашнего для клуба УПЛ.

РоSSийские оккупанты обстреливали арену артиллерией, а газон стадиона из-за отсутствия обслуживания пришел в негодность.

"Продолжаем публикацию последствий прихода так называемого "русского мира" в Мариуполь. Это домашний стадион ФК "Мариуполь", городской стадион имени Владимира Семеновича Бойко. Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от роSSийских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "Русский мир", гори в аду", - написал Санин в Facebook .

"Мариуполь" в следующем сезоне не выступит в украинской Премьер-лиге, но за клубом будет закреплено место в элитном дивизионе. Город находится в оккупации роSSийской армией.