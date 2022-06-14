РоSSийские оккупанты разрушили футбольный стадион в Мариуполе

В "Мариуполе" показали последствия оккупации.

РоSSийские оккупанты разрушили футбольный стадион в Мариуполе
Стадион в Мариуполе не пригоден для проведения матчей
© UA-Футбол

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин показал разрушения стадиона имени Бойко - домашнего для клуба УПЛ.

РоSSийские оккупанты обстреливали арену артиллерией, а газон стадиона из-за отсутствия обслуживания пришел в негодность.

"Продолжаем публикацию последствий прихода так называемого "русского мира" в Мариуполь. Это домашний стадион ФК "Мариуполь", городской стадион имени Владимира Семеновича Бойко. Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от роSSийских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "Русский мир", гори в аду", - написал Санин в Facebook.

"Мариуполь" в следующем сезоне не выступит в украинской Премьер-лиге, но за клубом будет закреплено место в элитном дивизионе. Город находится в оккупации роSSийской армией.


Данил Слесь, ZN.ua





Интересные новости
UFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца ТейшейрыUFC 275: чех Прохазка отобрал титул чемпиона у бразильца Тейшейры
Капитан "Ювентуса" перешел в американский клубКапитан "Ювентуса" перешел в американский клуб
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцевФутболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев
"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский футбольный арбитр находится в плену у роSSийских оккупантов в МариуполеУкраинский футбольный арбитр находится в плену у роSSийских оккупантов в Мариуполе
РоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной УкраиныРоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной Украины
РоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лукаРоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лука
Не уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФАНе уверен, что роSSийские клубы смогут снова выступать в еврокубках – президент УЕФА
Украинские клубы частично возобновят футбольный сезон на юношеском уровне и проведут матчи в ПольшеУкраинские клубы частично возобновят футбольный сезон на юношеском уровне и проведут матчи в Польше
Легенда украинского тенниса ярко высмеял роSSийские угрозы Финляндии: фотоЛегенда украинского тенниса ярко высмеял роSSийские угрозы Финляндии: фото
РоSSийские клубы будут судиться с УЕФА из-за отстранения от еврокубковРоSSийские клубы будут судиться с УЕФА из-за отстранения от еврокубков
"Уверен, скоро все мы перейдем": футбольный тренер Ребров высказался об украинском языке"Уверен, скоро все мы перейдем": футбольный тренер Ребров высказался об украинском языке
УЕФА отстранил роSSийские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезонУЕФА отстранил роSSийские клубы и сборные от всех турниров на следующий сезон
В Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетикеВ Мариуполе погибла 14-летняя чемпионка Украины по тяжелой атлетике
Последние новости
Подгружаем последние новости