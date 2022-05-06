"Уверен, скоро все мы перейдем": футбольный тренер Ребров высказался об украинском языке

Наставник также начал говорить на государственном языке, информирует ZN.ua.

Ребров является уроженцем Горловки

Известный украинский экс-футболист и тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров сообщил том, что сейчас усердно совершенствует свои знания украинского языка.

"Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора", - объяснил Ребров.

Напомним, в июне прошлого года Ребров стал главным тренером команды "Аль-Айн". В начале августа после ухода Андрея Шевченко Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины, однако клуб из ОАЭ и Ребров не сумели договориться о расторжении контракта, а команду возглавил Александр Петраков.

Также 47-летний уроженец Горловки тренировал "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

Во времена футболиста он запомнился своими выступлениями за "Динамо", английский "Тоттенхэм" и турецкий "Фенербахче".


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победойСборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира разгромной победой
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезонСтало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезон
"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча"Базель" - "Динамо": видео онлайн-трансляция матча
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменовЭкс-тренер сборной Украины по футболу решил оправдать роSSийских спортсменов
Лучший боксер мира высказался о возможном бое против УсикаЛучший боксер мира высказался о возможном бое против Усика
Украинский тренер Ребров выиграл первый трофей в ОАЭУкраинский тренер Ребров выиграл первый трофей в ОАЭ
Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренераЖенская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера
Главный тренер "Реала" отметился уникальным достижением в истории футболаГлавный тренер "Реала" отметился уникальным достижением в истории футбола
Украинский тренер Вернидуб стал чемпионом Молдовы с "Шерифом" во время службы в ВСУУкраинский тренер Вернидуб стал чемпионом Молдовы с "Шерифом" во время службы в ВСУ
Женскую сборную Украины по биатлону покинул словенский тренерЖенскую сборную Украины по биатлону покинул словенский тренер
Один из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSииОдин из лучших футбольных тренеров мира призвал продолжать поддерживать Украину в войне против РоSSии
"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера
Итальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войныИтальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости