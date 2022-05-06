"Уверен, скоро все мы перейдем": футбольный тренер Ребров высказался об украинском языке

Известный украинский экс-футболист и тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров сообщил том, что сейчас усердно совершенствует свои знания украинского языка.

"Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора", - объяснил Ребров.

Напомним, в июне прошлого года Ребров стал главным тренером команды "Аль-Айн". В начале августа после ухода Андрея Шевченко Реброва называли главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины, однако клуб из ОАЭ и Ребров не сумели договориться о расторжении контракта, а команду возглавил Александр Петраков.

Также 47-летний уроженец Горловки тренировал "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

Во времена футболиста он запомнился своими выступлениями за "Динамо", английский "Тоттенхэм" и турецкий "Фенербахче".