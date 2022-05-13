РоSSийские клубы будут судиться с УЕФА из-за отстранения от еврокубков
Команды хотят обжаловать решение УЕФА.
"Зенит", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении роSSийских клубов от еврокубков.
Сообщается, что все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы и рассчитывают, что спортивный принцип будет соблюдён.
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
После этого УЕФА исключил роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
2 мая УЕФА принял решение об отстранении роSSийских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. РоSSийские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.