РоSSийские клубы будут судиться с УЕФА из-за отстранения от еврокубков

"Зенит", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении роSSийских клубов от еврокубков.

Сообщается, что все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы и рассчитывают, что спортивный принцип будет соблюдён.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключил роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.