РоSSийские клубы будут судиться с УЕФА из-за отстранения от еврокубков

Команды хотят обжаловать решение УЕФА.

РоSSийские клубы будут судиться с УЕФА из-за отстранения от еврокубков
РоSSияне подали апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны
© uefa.com

"Зенит", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении роSSийских клубов от еврокубков.

Сообщается, что все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы и рассчитывают, что спортивный принцип будет соблюдён.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключил роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении роSSийских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. РоSSийские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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