Росія та Білорусь не будуть представлені на Європейських іграх-2023

Країни не допущені до змагань.

Росія та Білорусь не будуть представлені на Європейських іграх-2023
Євроігри пройдуть у Польщі
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Росія та Білорусь не будуть представлені на Європейських іграх-2023, про це повідомила відома українська спортсменка Ольга Саладуха.

"Європейські ігри-2023 пройдуть без росіян і білорусів. І це дуже хороша новина для всієї спортивної спільноти. Рішення Європейських олімпійських комітетів цілком відповідає духу та літері міжнародного спортивного руху, який бореться з насильством, агресією та війнами. Держави, які продукують зло, не можуть. бути його частиною. Дякую за чітку позицію", – написала Саладуха у своєму Facebook.

Європейські ігри – регіональні міжнародні комплексні спортивні змагання серед атлетів Європи, які проводяться раз на чотири роки. Перші Європейські ігри відбулися з 12 по 28 червня 2015 року у столиці Азербайджану місті Баку, а другі пройшли у Мінську.

Треті Європейські ігри-2023 відбудуться у польському Кракові з 21 червня до 3 липня.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося світових федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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