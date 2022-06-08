РоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной Украины

Владислав Ващук рассказал, как пострадал от вторжения РФ, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной Украины
В доме Ващука жили роSSийские оккупанты
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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал о том, что роSSийские оккупанты ограбили его дом в Гостомеле.

Ващук сообщил, что россияне украли все медали и другие вещи, которые были памятью о футбольной карьере.

"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ??все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось.

Украдены медали девяти чемпионств с киевским "Динамо", шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной…

Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого", - сказал Ващук в интервью La Repubblica.


Данил Слесь, ZN.ua





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