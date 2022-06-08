РоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал о том, что роSSийские оккупанты ограбили его дом в Гостомеле.

Ващук сообщил, что россияне украли все медали и другие вещи, которые были памятью о футбольной карьере.

"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ??все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось.

Украдены медали девяти чемпионств с киевским "Динамо", шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной…