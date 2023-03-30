Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"

Французькі ЗМІ опублікували інформацію про зарплату українського футболіста "Марселя" Руслана Маліновського.

Українець увійшов до першої п'ятірки за рівнем окладу за тиждень – українець отримує 350 тисяч євро за 7 днів. Більше лише у трьох гравців – Жордана Верету (550 тисяч), Алексіса Санчеса (500 тисяч) та Еріка Баї (450 тисяч).

Нагадаємо, Руслан Маліновський перейшов до "Марселя" з італійської "Аталанти" у першій половині січня на правах оренди з правом викупу.

У березні цього року французькі ЗМІ повідомляли, що українець став повноправним гравцем французької команди за умови збереження прописки клубу в Лізі 1. Це було прописано в орендному договорі, а "Марсель" вже офіційно не залишить вищий дивізіон.

У поточному сезоні Маліновський зіграв у складі "Марселя" 13 матчів та забив 2 голи.