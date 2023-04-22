Перший домашній матч відбору футбольного Євро-2024 збірна України проведе у Словаччині

Поєдинок пройде не у Польщі.

Матч відбору Євро-2024 Україна – Мальта відбудеться у словацькому місті Трнава, повідомляє офіційний сайт УАФ, інформує ZN.ua.

Перший домашній матч відбору футбольного Євро-2024 збірна України проведе у Словаччині
Матч пройде влітку
© УАФ

Матч пройде на стадіоні Антона Малатинського, який може вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів.

Цей поєдинок відбудеться 19 червня та стане першим домашнім для збірної України у кваліфікації чемпіонату Європи.

Зазначимо, що минулого року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну національна збірна проводила всі свої домашні матчі в Польщі.

У стартовому поєдинку відбору Україна програла на "Вемблі" Англії з рахунком 0:2.

У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи. Ще три путівки будуть розіграні у стикових матчах Ліги націй.

Україна виступає у групі C разом із Англією. Італією, Мальтою та Північною Македонією.

Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в десяти містах Німеччини.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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