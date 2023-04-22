Перший домашній матч відбору футбольного Євро-2024 збірна України проведе у Словаччині
Поєдинок пройде не у Польщі.
Матч відбору Євро-2024 Україна – Мальта відбудеться у словацькому місті Трнава, повідомляє
Матч пройде на стадіоні Антона Малатинського, який може вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів.
Цей поєдинок відбудеться 19 червня та стане першим домашнім для збірної України у кваліфікації чемпіонату Європи.
Зазначимо, що минулого року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну національна збірна проводила всі свої домашні матчі в Польщі.
У стартовому поєдинку відбору Україна програла на "Вемблі" Англії з рахунком 0:2.
У фінальну частину Євро-2024 вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи. Ще три путівки будуть розіграні у стикових матчах Ліги націй.
Україна виступає у групі C разом із Англією. Італією, Мальтою та Північною Македонією.
Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року в десяти містах Німеччини.