Відома українська тенісистка знялася з матчу через позицію WTA по Росії

Українка була шокована заявою представника організації, інформує ZN.ua.

Відома українська тенісистка знялася з матчу через позицію WTA по Росії
Цуренко мала грати проти спортсменки з Білорусі
© WTA Tennis

Українська тенісистка Леся Цуренко не вийшла на матч турніру в Індіан-Веллсі проти другої ракетки світу Арини Соболенко з Білорусі через позицію WTA щодо російських спортсменок.

"Кілька днів тому я мала розмову з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їх власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати, крім того, він висловив упевненість у тому, що росіяни та білоруси повернуться на Олімпіаду і сказав, що це станеться саме так, як відбувається зараз у тенісі.

На питання, чи розуміє він, що говорить мені це під час активної фази військової агресії Росії в моїй країні, він сказав, що так, і це його думка. Я була абсолютно шокована цією розмовою, і вже в минулій грі було неймовірно складно грати, складно зібратися і сьогодні, коли настав час йти на корт, у мене почалася панічна атака, і я просто не змогла туди вийти. Я просто не розумію, як трапилося у цьому світі, що треба пояснювати такі речі. Це дуже дивно та дуже боляче”, - повідомила Цуренко.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Російські та білоруські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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